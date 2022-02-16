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​منازل تهدّمت وسيارات انجرفت... أمطار تُغرق شوراع البرازيل وتقتل 24 شخصا (فيديو)

Lebanon 24
16-02-2022 | 07:30
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لقي 24 شخصا مصرعهم، وجرح المئات جراء عاصفة من المطر الشديد تعرض لها سكان مدينة Petropolis البعيدة 70 كيلومترا عن ريو دي جانيرو، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية في بيانات قالت فيها إن مقدار ما هطل من مطر كان أكثر من 200 ملم في 4 ساعات، وأدى إلى فيضان الأنهار والمجاري المائية في 52 موقعا.

وقال كلاوديو كاسترو، حاكم ولاية ريو دي جانيرو، إن 180 من رجال الإنقاذ أقبلوا على دفعتين للقضاء على عواقب ثاني أكبر كارثة مطرية شهدتها المدينة بتاريخها، حيث غمرت الامطار الشوارع والطرق، وتهدم أكثر من 70 مبنى في منطقة سكنية شعبية.
 
 
المصدر: العربية
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