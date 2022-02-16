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نائب يُثير الجدل... هذا ما فعله بعد انتهاء مأدبة طعام في وزارة الثقافة! (صورة)

Lebanon 24
16-02-2022 | 09:30
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أثار وضع نائب في البرلمان الأردني طبق طعام في مركبته خلال مأدبة غداء رسمية جدلا كبيرا في البلاد.

وبدأ الجدل، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر نادل مطعم يضع طبق طعام "منسف" داخل مركبة نائب أردني، بعد انتهاء مأدبة غداء أقامتها وزارة الثقافة.

وحضر المأدبة عدد من الوزراء والنواب، حيث تم تداول أخبار الحدث على منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع.

وأوضح النائب أنه اشترى "المنسف" ووضعه بسيارته ليقدمه لصديق له في عمّان، مؤكدا أنه ليس بحاجة ليأخذ الطبق من لقاء مسؤولين.
 
 
 
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