عربي-دولي

الأسطول السادس الأميركي يحشد أضخم قوة بحرية تحت قيادته منذ 2018

Lebanon 24
16-02-2022 | 10:30
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قالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأميركية، إن المدمرات التي أرسلتها الولايات المتحدة الأميركية إلى منطقة عمليات الأسطول السادس في أوروبا هدفها تعزيز قدراته العسكرية، مشيرة إلى أنها أضخم عملية حشد للوحدات البحرية في تلك المنطقة منذ 2018.
وأوضحت في تقرير عن عملية الحشد الأميركية، نشرته الثلاثاء، أن حجم الحشود العسكرية التي تعمل في منطقة عمليات الأسطول السادس الأميركي تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية لحلفاء أمريكا.

ولفتت المجلة إلى أن المدمرات التي تم إرسالها إلى منطقة عمليات الأسطول السادس من فئة "أرلي بيرك"، وأنها تعمل في مسرح العمليات الأوروبي التابع للأسطول السادس لدعم مهام حلفائها في حلف الناتو.

وأوضحت المجلة أن المدمرات الأربع غادرت موانئها في فيرجينيا وفلوريدا في كانون الثاني الماضي، مشيرة إلى أن واشنطن أعلنت أن تلك العملية لا تمثل ردا على التصعيد مع روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية.

وذكرت المجلة أن المدمرات الأربع ستعمل تحت قيادة الأسطول السادس الأميركي الموجودة في نابولي في إيطاليا.

وتمتلك المدمرات الأربع أنظمة دفاع جوي متطورة مصممة للتصدي للصواريخ الباليستية، وستقوم بدعم مهام 4 مدمرات أخرى طراز "ايجيس" للدفاع الصاروخي موجودة في منطقة عمليات الأسطول السادس في إسبانيا، إضافة إلى حاملة الطائرات "هاري ترومان" والقوة المرافقة لها.
المصدر: سبوتنيك
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