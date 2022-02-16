عربي-دولي

أردوغان: حوارنا مع السعودية مستمر

Lebanon 24
16-02-2022 | 11:00
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أنّ "الحوار مع السعودية مستمر، وننتظر تقدما من خلال خطوات ملموسة في الفترة المقبلة".

هذا واعتبر أردوغان أن زيارة الرئيس الإسرائيلي المرتقبة "إيجابية، وستنعكس بشكل جيد على العلاقات" الثنائية".
المصدر: روسيا اليوم
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