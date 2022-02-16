أردوغان: حوارنا مع السعودية مستمر

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أنّ "الحوار مع السعودية مستمر، وننتظر تقدما من خلال خطوات ملموسة في الفترة المقبلة".



هذا واعتبر أردوغان أن زيارة الرئيس الإسرائيلي المرتقبة "إيجابية، وستنعكس بشكل جيد على العلاقات" الثنائية".