ما العلاقة بين إصابة الاطفال بـ"أوميكرون" والتورّم في الحنجرة؟

أعلن علماء جامعة كولورادو الأميركية، أنه عند إصابة الأطفال بمتحور "أوميكرون" يلاحظ تورم في الحنجرة "الخناق الكاذب"، ما يهدد حياتهم.وقد اتضح للباحثين أن التهاب الحنجرة القصبي، ناجم عن عدوى وحساسية في الحنجرة، يمكن أن يؤدي إلى الاختناق، ما يهدد حياة المريض. وقد توصل الباحثون إلى هذه النتائج من دراستهم لبيانات الأطفال الذين رقدوا في المستشفيات الأميركية بسبب إصابتهم بعدوى الفيروس التاجي المستجد وشعورهم بالاختناق.ووفقا للباحثين، "تشير التقارير الأولية، إلى أن متحور "أوميكرون" يتكاثر بنشاط في الشعب الهوائية الموصلة، ما قد يزيد من خطر إصابة الأطفال بالخناق، لأن قطر الشعب الهوائية عندهم صغير".