عربي-دولي

الرئيس البرازيلي: زيارتي إلى موسكو رسالة للعالم

Lebanon 24
16-02-2022 | 11:30
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن يثمر لقاؤه مع نظيره البرازيلي جايير بولسونارو عن نتائج إيجابية.

وفي مستهل لقاء الزعيمين في الكرملين اليوم الأربعاء رحب بوتين بزيارة بولسونارو قائلا: "آمل أن يكون لقاؤنا مفيدا، لا سيما أن البرازيل تعد أحد شركائنا الرئيسيين، إن لم أقل إنها أبرز شركائنا التجاريين والاقتصاديين في أمريكا اللاتينية".

بدوره وصف بولسونارو زيارته إلى موسكو بأنها رسالة للعالم بأن العلاقات بين البرازيل وروسيا جيدة.
المصدر: روسيا اليوم
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