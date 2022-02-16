تحذير من اليابان... تأخير الجرعة الثالثة يتسبب بوفيات

قال خبراء ومسؤولون يابانيون إن تأخر الحكومة اليابانية في توزيع الجرعات التنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا جعلها أكثر عرضة لزيادة عدد الوفيات بسبب المتحور أوميكرون، وذلك مقارنةً بالبلدان الغنية الأخرى.ويمكن أن يثير ذلك متاعب سياسية لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا، إذ إن حوالي 30% من السكان يبلغون من العمر 65 عاماً أو أكثر، وبالتالي فهم أكثر عرضة لخطر المعاناة من مضاعفات جراء الإصابة بفيروس كورونا بدون تلقيهم لجرعة تنشيطية من اللقاح.