هذا ما تكشفه أزمة أوكرانيا عن الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد أميركا

في الوقت الذي تشير فيه مناورات القوات الروسية على حدود أوكرانيا إلى غزو وشيك، يبذل الرئيس الأميركي جو بايدن قصارى جهده لحشد المجتمع الدولي في جبهة المعارضة. لقد قامت إدارته بخطوة جبارة في اصطفاف الدول الأوروبية؛ بعد فترة مماطلة، ها هي ألمانيا تلتزم الآن بنهج موّحد.على الجانب الآخر من الكرة الأرضية، حذت أيضاً أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية الحذو عينه. وأظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في بكين أن الصين تقف إلى جانبه - على الأقل عندما يتعلق الأمر بمعارضة توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو). وتقف كل من البرازيل والهند على الحياد. لكن بالنسبة للجزء الأكبر، اصطف شركاء واشنطن التقليديون مع بايدن.وبحسب مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، "لكن في الشرق الأوسط ، صحت الإدارة على خبر مفاجىء. ها هم حلفاؤها وشركاؤها متعاطفون مع أوكرانيا وملتزمون تجاه الولايات المتحدة لكنهم غير مستعدين لاتخاذ موقف ضد موسكو. يعكس هذا مدى التغيير في الشرق الأوسط بسبب القرار - الذي اتخذه الرئيس باراك أوباما، والذي تبناه الرئيس دونالد ترامب، والذي فرضه الآن جو بايدن - لوضع المنطقة في أسفل قائمة أولويات السياسة الخارجية لواشنطن. لقد قللت الولايات المتحدة من توقعات شركائها في الشرق الأوسط حول راعيهم، والآن على واشنطن أن تتكيف مع العواقب".وتابعت المجلة، "لمعرفة مدى التغيير، لا تنظر أبعد من أقرب حليف لواشنطن في الشرق الأوسط: إسرائيل. في منتصف كانون الثاني، أجرت الولايات المتحدة وإسرائيل جولة من المشاورات الاستراتيجية. كان التركيز على طموحات إيران النووية مفهومة، حيث تحاول واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون بشراسة إنقاذ اتفاق 2015 مع الجمهورية الإسلامية الذي ألغاه ترامب. مع ذلك، في الوقت الذي تقوم فيه إدارة بايدن بالضغط بكامل طاقتها لمعارضة تكتيكات الضغط التي تمارسها موسكو ضد كييف، لم تذكر قراءة الاجتماع أي ذكر لأوكرانيا. في الواقع، منذ بدء تعزيز القوات الروسية في الخريف الماضي، التزمت إسرائيل الصمت المستمر، باستثناء عرض من رئيس الوزراء نفتالي بينيت للتوسط بين أوكرانيا وروسيا - وهي الفكرة التي رفضتها موسكو بشكل قاطع. وفي الآونة الأخيرة، رفض وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد علنًا تقييم إدارة بايدن بأن الغزو الروسي كان وشيكًا. ناقش بايدن وبينيت الأزمة في أوكرانيا، من بين قضايا أخرى، في مكالمة هاتفية في أوائل شباط. تضمنت التلاوة التي أصدرها البيت الأبيض تأكيدًا قويًا على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، ولكن لم تذكر أمن أوكرانيا".وأضافت، "لا تعتبر الكويت حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة بقدر ما هي تابعة لها. منذ أن حررت الولايات المتحدة الكويت من براثن الرئيس العراقي صدام حسين في حرب الخليج 1990-1991، دعم الكويتيون أولويات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وأماكن أخرى. من بين كل دول المنطقة، يجب أن تكون الكويت حساسة بشكل خاص لمخاطر رضوخ المجتمع الدولي لجار كبير يغزو دولة صغيرة. لكن عندما جاء وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إلى واشنطن في منتصف شهر كانون الثاني لإجراء حوار استراتيجي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تجنب الدبلوماسي الكويتي الموضوع بجد. تماما كما بيان الاجتماع الأميركي الإسرائيلي، لم يشر البيان الأميركي الكويتي المشترك إلى الأزمة الأوكرانية".وتابعت، "كان حلفاء واشنطن الآخرون والشركاء الاستراتيجيون في الشرق الأوسط هادئين بشكل ملحوظ. مصر حليف استراتيجي للولايات المتحدة منذ فترة طويلة ومستفيدة من السخاء الأميركي، لكنها تشتري أيضًا أسلحة من روسيا وتحتاج إلى تعاون موسكو للحفاظ على الاستقرار في ليبيا المجاورة. مصر ليست مهتمة باتخاذ موقف ضد بوتين بشأن أوكرانيا، خاصة في الوقت الذي قررت فيه إدارة بايدن لتوها مواصلة تعليق 130 مليون دولار من المساعدات الأميركية لمصر بسبب عدم رغبة النظام المصري في السماح لشعبه بمزيد من الحريات. ومن جهتها، تتمتع المملكة العربية السعودية بعلاقات عميقة مع الولايات المتحدة وكانت في الماضي حليفًا ثابتًا في الجهود المبذولة لاحتواء الشيوعية السوفيتية في الشرق الأوسط الكبير. غالبًا ما استخدمت قدرتها على زيادة إنتاج النفط لخفض السعر كلما احتاجت الولايات المتحدة لذلك. لكن في الأزمة الأوكرانية، تعاون المملكة لا يبدو ظاهراً، على الأقل حتى الآن. أدى ضيق سوق النفط وتوقع اضطرابات العرض الناتجة عن أزمة أوكرانيا إلى ارتفاع الأسعار إلى ما يزيد عن 90 دولارًا للبرميل. إذا غزت روسيا أوكرانيا، فمن المتوقع أن يرتفع السعر إلى 120 دولارًا. قد تكون هذه أنباء سيئة لجهود بايدن لوقف التضخم في الاقتصاد الأميركي قبل انتخابات التجديد النصفي في نهاية هذا العام. ومع ذلك، تبدو المملكة العربية السعودية منيعة على مناشدات حليفها الأميركي".وبحسب المجلة، "أدى تجاهل ترامب للالتزامات الأمنية الأميركية التقليدية إلى تفاقم الشكوك التي أثيرت بالفعل بسبب قرار أوباما في 2013 بعدم فرض خطه الأحمر المعلن ضد نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، عندما استخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه. واصل بايدن هذا الاتجاه، مقللاً من التركيز على الشرق الأوسط وذلك بعد أن جعل محاربة الصين على رأس أولوياته. عندما أنهى "الحرب الأبدية" في أفغانستان وأعاد ما تبقى من القوات الأميركية والمواطنين الأميركيين إلى الوطن في إخلاء مخيف، توصل قادة الشرق الأوسط إلى نتيجة مشتركة: لم تعد الولايات المتحدة شريكًا موثوقًا به في أمن المنطقة. نظرًا لأن هذا الاتجاه المتمثل في الانسحاب الأميركي من الشرق الأوسط كان يتطور على مدار العقد الماضي، ولأن قادة المنطقة دائمًا ما يكونون حساسين للتحولات في ميزان القوى، فقد ظلوا يبحثون عن ضامنين بديلين لأمنهم لبعض الوقت. سارعت روسيا إلى رفع يدها، وتدخلت عسكريًا في الحرب الأهلية السورية عام 2015 لإنقاذ نظام الأسد. في ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة تسعى لتغيير النظام في مصر وليبيا وسوريا. التناقض لم يغب عن الزعماء العرب في المنطقة: روسيا أصبحت قوة الوضع الراهن في الشرق الأوسط. كانت الولايات المتحدة هي التي بدت وكأنها تروج لعدم الاستقرار".وتابعت المجلة، "بالنسبة للإسرائيليين، الحسابات ليست مختلفة، على الرغم من اعتمادهم الشديد على الولايات المتحدة فان التهديد الوجودي هو إيران. على ثلاثة من حدود إسرائيل الأربعة، يستجمع وكلاء إيران قوتهم: حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والميليشيات التي تسيطر عليها إيران في سوريا. وتحارب إسرائيل ما تسميه "الحرب بين الحربين" لمنع نقل الصواريخ الإيرانية المتطورة وأنظمة التوجيه عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان، وإحباط محاولات الميليشيات المدعومة من إيران فتح جبهة أخرى مع إسرائيل في هضبة الجولان. إن الوجود العسكري الروسي في سوريا يجعلها لاعبًا في هذا الصراع أكثر من الولايات المتحدة، التي تحتفظ بقوة محدودة في شرق سوريا، لمحاربة الدولة الإسلامية، لكنها تركت إسرائيل لتدافع عن نفسها في بقية البلاد. الطريقة الوحيدة التي يمكن لإسرائيل من خلالها مواصلة هجماتها الجوية المتكررة على أهداف إيرانية في سوريا هي إذا وافقت القوات الجوية الروسية على استخدام إسرائيل للمجال الجوي السوري".ورأت المجلة أن "حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط ليسوا مهمين في الجهود المبذولة لردع روسيا عن غزو أوكرانيا. ربما هم على استعداد للمساعدة الهامشية: يمكن لقطر تحويل إمدادات الغاز من العقود طويلة الأجل في آسيا إلى السوق الفورية الأوروبية، ويمكن للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تخفيف الضغط على أسعار النفط في حالة حدوث غزو، ويمكن لإسرائيل الاستمرار في إرسال رسائل خاصة إلى الكرملين، تحث على وقف التصعيد. لكن الصمت العلني لكل تلك البلدان تجاه هذه الأزمة يكشف الكثير حول الجغرافيا السياسية الجديدة للشرق الأوسط. أصبحت روسيا لاعباً في المنطقة، وملأت جزئياً الفراغ الذي خلفه تقليص الإنفاق الأميركي. وبالنسبة لبعض حلفاء الولايات المتحدة، تبدو موسكو أكثر موثوقية من واشنطن".وختمت المجلة، "سلطت الأزمة الأوكرانية الضوء على مفارقة قاسية لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. على الرغم من أنها قللت من مكانتها هناك، فإن عودة الجغرافيا السياسية تجبر إدارة بايدن على تبني واقعية جديدة. مهما كانت النوايا الحسنة للولايات المتحدة في المنطقة، فإن مصالحها هناك تأخذ الأولوية بشكل متزايد على قيمها".