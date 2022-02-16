ليست لبنان.. دولة عربية تهدر المليارات بسبب الفساد

يُعتبر موضوع الفساد في الجزائر من المسائل المعقّدة للغاية، وقد خرج الملايين من الجزائريين في حراك شعبي، منذ شباط العام 2019 وحتّى العام 2021، في تظاهرات عارمة، رافعين شعار الحرب ضدّ الفساد.يقول الصحافي الجزائري عبده سمّار إنّه في الـ20 سنة الماضي، إبّان حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، صرفت ثرواتٌ هائلة في زواريت عديدة، كاشفاً أنّ الرقم الخيالي الذي يتمّ التداول به، رقم حقيقي وهو أكثر من ألف مليار دولار، صرفت منذ العام 1999 وحتى 2017 – 2018. وأوضح أنّ الرقم الحقيقي هو 1100 مليار دولار، جزء كبيرمنها صرف في صفقات الفساد.للاطلاع على التفاصيل الكاملة لما يحصل في الجزائر.. اضغط