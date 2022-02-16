عربي-دولي

أمر سرع في استهداف زعيم داعش.. ما هو؟

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Lebanon 24
16-02-2022 | 08:09
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شكل استهداف زعيم تنظيم داعش ابو ابراهيم الهاشمي القرشي ضربة كبيرة للتنظيم الارهابي في سوريا والعراق، في حين أن الأنظار تتجه الى الأمور التي سرعت استهدافه.

وفي هذا الاطار، يكشف مسؤول عسكري بارز في قوات سوريا الديمقراطية تفاصيل مهمة عن داعش في سوريا وعن الأمر الذي ساهم الى حد كبير في استهداف القرشي.. فما هو هذا الأمر؟

التفاصيل في تقرير خاص على موقع الآن ويمكن قراءته عبر الضغط هنا
المصدر: أخبار الان
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