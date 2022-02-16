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عربي-دولي
أين تتمركز قوات روسيا والناتو حول أوكرانيا.. ما عددها وعديدها؟
خدمات إعلامية/ بالتعاون مع قناة "أخبار الآن"
|
Lebanon 24
16-02-2022
|
08:18
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أواخر آذار وأوائل نيسان من العام 2021، نقل الجيش الروسي كميّات كبيرة من الأسلحة والمعدّات من غرب روسيا ووسطها، إلى شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا. ثمّ في شهر أيلول من العام 2021، أجرت أوكرانيا مناورات عسكرية مع قوات الناتو ، وذلك أمر اعترضت عليه موسكو.
وفي كانون الثاني من العام الجاري، بدأت القوّات والأسلحة الروسية بالوصول إلى بيلاروسيا لإجراء مناورة مشتركة، ما دفع الناتو إلى إرسال قوّات إلى المنطقة أيضاً. كل تلك التوترات تشير إلى احتمال اندلاع حرب شاملة بين روسيا وأوكرانيا، وقد احتل ذلك الخبر صدارة العناوين الإخبارية. ومع تصاعد الأزمة العسكرية في أوكرانيا، تشرح "أخبار الآن" تفاصيل مناطق تمركز القوات الروسية وقوات حلف الناتو في أوروبا.
للاطلاع على التفاصيل كاملة في تقرير من موقع "الآن".. اضغط
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المصدر: أخبار الان
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