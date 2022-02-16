عربي-دولي

دولة أوروبية بارزة تواجه حرباً من نوع آخر.. من هي؟

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Lebanon 24
16-02-2022 | 08:24
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يخوض العالم اليوم حرباً جديدة، وهي حرب من نوع آخر تقوم بشكل أساسي على المعلومات المضللة والدعاية التي تلجأ إليها الدول الإستبداديّة في محاولة لزعزعة إستقرار الدول الديمقراطيّة تحقيقاً لأهداف معيّنة دون أن تتكبّد خسائر في المال أو الأرواح.
مع هذا، فان هناك دولة اوروبية بارزة تواجه هجمة كبرى على صعيد المعلومات المضللة.. من هي هذه الدولة وكيف واجهت تلك الهجمة عليها؟

لمعرفة التفاصيل كاملة في تقرير من موقع "الآن".. اضغط هنا
المصدر: أخبار الان
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