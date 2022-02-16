إصابة وزير الخارجية التركية بفيروس "كورونا"

أعلن وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا.



وقال تشاووش أوغلو، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه أجرى اختبار الكشف عن كورونا، وظهرت النتيجة إيجابية.



وأضاف: "الحمد لله، أشعر بأعراض خفيفة، وسأواصل القيام بعملي من المنزل.. أسأل الله أن يمنّ بالشفاء على جميع المرضى".