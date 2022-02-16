بايدن يأمر بالإفراج عن سجلات زوار ترامب لـ"لجنة 6 كانون الثاني"

أمر الرئيس الأميركي جو بايدن، الأرشيف الوطني بتسليم سجلات زوار البيت الأبيض من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى لجنة الكونغرس التي تحقق في هجوم 6 كانون الثاني على مبنى الكابيتول.وبحسب موقع "أكسيوس" فإن "سجلات زوار ترامب، يمكن أن توفر نظرة ثاقبة لما كان يفعله الرئيس السابق في البيت الأبيض خلال فترة وجوده في منصبه، خاصة أنه استضاف بشكل متزايد داعمي نظرية المؤامرة في نهاية فترة رئاسته".هذا وأبقت إدارة ترامب سجلات الزوار سرية، حيث جادل الرئيس السابق في عام 2017 بأنه لا يمكن الإفراج عنها بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. بينما تفصح إدارة بايدن عن سجلات الزوار على أساس شهري.