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ستولتنبرغ: نستعد للأسوأ بشأن الأزمة الأوكرانية

Lebanon 24
16-02-2022 | 14:30
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ اليوم الأربعاء إن الحلف "يستعد للأسوأ بشأن الأزمة الأوكرانية" مع روسيا.

وجاءت تصريحات ستولتنبرغ قبل بدء اجتماع لوزراء الدفاع في الدول الأعضاء في الحلف اليوم حيث سيناقشون الأزمة مع روسيا بشأن أوكرانيا وتعزيز الوجود العسكري في رومانيا، على الجانب الجنوبي الشرقي من الحلف، مع مجموعة قتالية تقودها فرنسا.
وقال ستولتنبرغ إن الحلف لا يرى إشارات إلى خفض التصعيد "حتى الآن" من جانب موسكو، بينما تستمر روسيا "بالتصعيد وبحشد قوات قرب أوكرانيا".

وأضاف: "نحن مستعدون للحوار مع روسيا، ومستعدون أيضاً لأي احتمالات أخرى"، معرباً عن أمله في "أن تنخرط روسيا في المسار الدبلوماسي".

كما أكد ستولتنبرغ أن "روسيا تحافظ على قدرات تمكنها من شن غزو شامل لأوكرانيا"، مؤكداً أن الحلف "سيرحب بأي خفض للقوات الروسية عند الحدود الأوكرانية". لكنه حذّر من أن "أعداد القوات الروسية عند الحدود الأوكرانية تزداد"، مضيفاً: "نراقب عن كثب ما تقوم به روسيا عند حدود أوكرانيا".
المصدر: العربية
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