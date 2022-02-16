عربي-دولي

زخاروفا تسخر من "موعد غزو أوكرانيا": أريد أن أخطط لأجازتي

Lebanon 24
16-02-2022 | 15:30
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سخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من وسائل الإعلام الأميركية والبريطانية، وذلك بسبب المواعيد المتضاربة للغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا.

وقالت زاخاروفا، على حسابها الرسمي في فيسبوك: "أرجو من وسائل التضليل الإعلامي الأميركية والبريطانية: مثل بلومبيرغ ونيويورك تايمز وذا صن وغيرها، نشر تواريخ الغزوات، التي ستقوم بها روسيا هذا العام"، مضيفة: "أريد أن أخطط لإجازتي".
 
 

المصدر: سكاي نيوز
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