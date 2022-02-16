زخاروفا تسخر من "موعد غزو أوكرانيا": أريد أن أخطط لأجازتي

سخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من وسائل الإعلام الأميركية والبريطانية، وذلك بسبب المواعيد المتضاربة للغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا.



وقالت زاخاروفا، على حسابها الرسمي في فيسبوك: "أرجو من وسائل التضليل الإعلامي الأميركية والبريطانية: مثل بلومبيرغ ونيويورك تايمز وذا صن وغيرها، نشر تواريخ الغزوات، التي ستقوم بها روسيا هذا العام"، مضيفة: "أريد أن أخطط لإجازتي".