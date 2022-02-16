بلينكن: لم نر دليلا على أن روسيا تسحب قواتها من على الحدود الأوكرانية

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة "لم تر دليلا على أن روسيا تسحب قواتها من على الحدود الأوكرانية".

وفي حديث لبرنامج Good Morning America، قال بلينكن: "لسوء الحظ، هناك فرق بين ما تقوله روسيا وما تفعله. وما نراه ليس تراجعا ذا مغزى"، مضيفا: "على العكس من ذلك، ما زلنا نرى القوات، وخاصة القوات التي ستكون في طليعة أي عدوان متجدد ينفذ ضد أوكرانيا.. هذه القوات متواجدة وتتجمع على الحدود".وكرر بلينكن التأكيد بأن "الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا يمكن أن تغزو أوكرانيا في أي لحظة، بما في ذلك خلال الأسبوع الحالي"، مضيفا: "قلنا أنه خلال مدة زمنية يمكن أن ينفذ الغزو في أي وقت.. الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، أوجد القدرة على التصرف في غضون مهلة قصيرة للغاية. يمكنه سحب الزناد اليوم أو غدا أو حتى الأسبوع المقبل".هذا وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمحاولة أتباع الأسلوب الدبلوماسي"، معتبرا أن "الكرة في ملعب روسيا".