شرط "وحشي ودموي" للانضمام إلى إحدى العصابات!

في مشاهد "وحشية"، تجبر عصابة مخدرات في المكسيك الأعضاء الجدد على أكل لحوم البشر، وبدأت في مشاركة مقاطع فيديو لأعضاء العصابات وهم يحتفلون بقلوب أعدائهم، وفق "دايلي ميل".ووثقت جماعة Jalisco New Generation Cartel" (CJNG)" لقطات "مقززة" لأحد أعضائها وهو يأكل قلب أحد المنافسين مباشرة من صدره المشوه في ولاية زاكاتيكاس الشهر الماضي، وفق صحيفة "دايلي ميل".وأصبحت عصابة "CJNG" واحدة من أكثر الكارتلات المهيمنة في البلاد وتعمل في 35 ولاية على الأقل عبر المكسيك وبورتوريكو، يقودها Nemesio 'El" Mencho' Oseguera Cervantes"، وقد بدأت في دمج أكل لحوم البشر كجزء من أساليب التخويف، حيث تستخدم العروض العامة المروعة للعدوان لتهديد الجماعات المتنافسة وإظهار الهيمنة، كجزء من ترسانة من التقنيات التي تشمل إظهار أسلحة وتقنيات عسكرية جديدة يمتلكها التنظيم، إذ تظهر الصور المقلقة التي يصعب نشرها، عضو العصابة وهو يجلس القرفصاء فوق جسد رجل العصابات المنافس من كارتل سينالوا - الذي كان يقوده سابقا "إل تشابو"، وقد تم تقييد ذراعيه للضحية ويبدو أن صدره قد تمزق.من جانبه، قال الدكتور روبرت بنكر، المحلل الأمني والخبير في الكارتلات المكسيكية، إن "العرض العنيف استخدم لتهديد العصابة المنافسة".وأفاد لصحيفة "دايلي بيست": "نظرا لتحذيره لمسلحي Mayo Zambada الآخرين، من الواضح أن الفيديو قد تم إنتاجه لأغراض تتعلق بالعمليات النفسية التي تهدف إلى التأثير على مشاعر الجمهور والتفكير الموضوعي، بواسطة وحدة CJNG المتورطة في الحادث، والتي قامت بعد ذلك بنشره في مواقع التواصل الاجتماعي".هذا ويتم تعليم مجندي "CJNG" لدى دخولهم العصابة، تقنيات القتال وكيفية استخدام الأسلحة الصغيرة في المعسكرات، التي تم إنشاؤها في مواقع سرية عبر ولاية زاكاتيكاس، وعادة ما يُجبرون في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر على أكل لحم الإنسان كجزء من التدريب، وفق الصحيفة.وقال عضو سابق في "CJNG" لـ"دايلي بيست": "يتم منحهم خيارا من تلك القطع لتناول الطعام أمام الرئيس..عليك أن تفعل ذلك دون رد فعل أو تقيؤ وإلا تعرضت للضرب..إذا كنت لا تريد أكل لحم بشري، فلن يسمحوا لك بالمغادرة، لقد كان لديك هناك".كما تمت الإشارة إلى أن "التدريب المروع تضمن أيضا إجبار المجندين على النوم بجانب الجثث ليلا لتقليل حساسيتهم".