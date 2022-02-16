عربي-دولي

ألمانيا ترفع قيود كورونا الأساسية في آذار المقبل

Lebanon 24
16-02-2022 | 15:46
A-
A+
Doc-P-919317-637806479187401337.jpg
Doc-P-919317-637806479187401337.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت السلطات الألمانية رفع معظم قيود كورونا في البلاد اعتبارا من الـ20 من آذار، في قرار يتزامن مع تحركات مشابهة في النمسا وسويسرا المجاورتين لإلغاء معظم قيود الجائحة.

وتبنى المستشار أولاف شولتس وحكام الولايات الست عشرة في البلاد خطة من ثلاث خطوات بينما أظهرت الاحصائيات الرسمية تراجع إصابات كورونا.

وقال شولتس: "تم تجاوز الذروة على الأرجح الآن"، متوقعا "استمرار تحسن الوضع" خلال الأسابيع المقبلة.

ويبدأ تخفيف القيود بإلغاء القواعد التي تمنع دخول المتاجر غير الضرورية دون اثبات الحصول على اللقاح أو التعافي من كورونا، فضلا عن إلغاء القيود على التجمعات الخاصة للحاصلين على اللقاح.

وبدءا من 4 آذار، ستخفف شروط دخول المطاعم والحانات، إذ سيتم الاكتفاء بإظهار فحص سلبي بدلا من وجود اثبات اللقاح أو التعافي بالإضافة لفحص أو الحصول على جرعة تعزيزية. وسيسمح للملاهي الليلية بإعادة فتح أبوابها لكن مع الالتزام بقيود على الدخول.

ووفقا للقرار، ستلغى "كل قيود الحماية على نطاق واسع بحلول 20 آذار إذا سمح الوضع في المستشفيات". وسيلغى أيضا فرض العمل من المنزل، لكن شولتس أكد استمرار فرض وضع الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2022-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2022-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2022-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:20 | 2022-02-16
18:06 | 2022-02-16
16:50 | 2022-02-16
16:40 | 2022-02-16
16:30 | 2022-02-16
16:15 | 2022-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website