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عربي-دولي
"هيومن رايتس ووتش": أستراليا تحتجز المهاجرين لأطول مدة في العالم
Lebanon 24
16-02-2022
|
15:55
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أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن المهاجرين يمضون 689 يوما وسطيا بمراكز الاحتجاز في أستراليا، وأن هذه المدة هي الأطول في العالم.
ودعت المنظمة في تقرير إلى "إنهاء السياسة القاسية وغير القانونية" بحق المهاجرين في أستراليا، منبية أن متوسط مدة الاحتجاز في أستراليا، أطول بكثير من دول مثل الولايات المتحدة وكندا، حيث يبلغ 55 يوما و14 يوما على التوالي.
وذكرت أن السلطات الأسترالية احتجزت 117 شخصا لمدة خمس سنوات أو أكثر، وقضى 8 أشخاص أكثر من 10 سنوات رهن الاحتجاز، مشيرة إلى أن "البدائل المجتمعية للاحتجاز تم استخدامها بنجاح في بلدان في جميع أنحاء أوروبا. وأثبتت البدائل أنها ليست أكثر إنسانية من الاحتجاز فحسب، بل أثبتت فعاليتها في تحقيق أهداف إنفاذ قوانين الهجرة بتكلفة أقل".
وقالت إيلين بيرسون، مديرة "هيومن رايتس ووتش" في أستراليا: "أن العالم تعرف على مقاربة أستراليا القاسية تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء خلال مواجهة نجم التنس نوفاك ديوكوفيتش مع نظام احتجاز المهاجرين"، مشددة على أن "احتجاز الأشخاص فقط بسبب وضعهم كمهاجرين ضار ومكلف وغير فعال لردع الهجرة. وعلى الحكومة الأسترالية الكف عن معاقبة أولئك الذين فروا من العنف وغيره من أشكال الظلم وتقديم بدائل للاحتجاز".
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