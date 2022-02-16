عربي-دولي

المغرب وألمانيا يتفقان على "تجاوز سوء الفهم"

Lebanon 24
16-02-2022 | 15:50
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أكد وزيرا خارجية المغرب وألمانيا في بيان مشترك الأربعاء أنهما اتفقا على "تجاوز سوء الفهم" الذي توترت بسببه العلاقات بين البلدين على مدى أشهر العام الماضي.

ورحبا في البيان بعودة السفيرة المغربية إلى برلين وقرب وصول سفير ألماني جديد إلى الرباط.

وقال البيان المشترك إن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك اتفقا خلال مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي، على ضرورة استئناف التعاون ليشمل جميع المجالات، وإطلاق حوار جديد يهدف إلى تجاوز سوء الفهم الطارئ وكذا تعميق العلاقات الثنائية المتعددة الأوجه.

وأضاف البيان أن الوزيرة الألمانية رحبت بعودة سفيرة المغرب إلى برلين، مؤكدة على الوصول القريب للسفير الجديد لجمهورية ألمانيا الاتحادية إلى الرباط.

وكانت العلاقات الثنائية المستقرة تاريخيا قد شهدت توترا منذ مارس عندما قررت الرباط تعليق كل أشكال التواصل مع السفارة الألمانية في المغرب في خطوة أتت ردا على انتقاد برلين لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية أواخر العام 2020، وفق ما أوضح مسؤول مغربي آنذاك لوكالة فرانس برس.

وفي أيار، استدعت الرباط سفيرتها في ألمانيا للتشاور بعدما اتُهمت برلين خصوصا بـ"أعمال عدائية".

وانفرجت علاقات البلدين في الفترة الأخيرة إذ أعلنت الخارجية المغربية أواخر العام الماضي عزمها على استئناف علاقات دبلوماسية "طبيعية" مع ألمانيا.

وأتى الإعلان يومها غداة نشر الخارجية الألمانية تصريحا أكدت فيه أن موقف برلين من نزاع الصحراء الغربية "لم يتغير منذ عقود".

كما دعا الرئيس الألماني فالتر شتاينماير ملك المغرب محمد السادس إلى القيام بزيارة دولة لإرساء شراكة جديدة بين البلدين، وفق ما أعلن الديوان الملكي المغربي في كانون الثاني 2022.

وتعد ألمانيا من أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين للمغرب، إذ تنشط حوالي 300 شركة ألمانية في هذا البلد، فضلا عن كونها من أبرز مانحيه في برامج تعاون ثنائي.
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