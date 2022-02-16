عربي-دولي

الرئيس الفلسطيني يستقبل مبعوثي الرئيس التركي

Lebanon 24
16-02-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-919327-637806490642755620.jpg
Doc-P-919327-637806490642755620.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأربعاء مبعوثي الرئيس التركي السفير إبراهيم قالن، والسفير سادات أونال وكيل وزارة الخارجية.

ورحب عباس بالوفد الضيف محملا تحياته للرئيس أردوغان ومؤكدا على العلاقات المتينة بين البلدين، وأهمية تعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الفلسطيني والتركي.

وثمن الرئيس مواقف تركيا السياسية تجاه القضية الفلسطينية وشعبها في المحافل الدولية كافة، والتي تعبر عن وقوف تركيا حكومة وشعبا إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال.

وأطلع الرئيس الفلسطيني الوفد على آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والجهود التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لمواجهة ممارسات الاحتلال ومستوطنيه العنصرية والقمعية وخاصة في مدينة القدس، مشددا على رفض الأعمال الاستيطانية وإرهاب المستوطنين والرفض القاطع للاعتداءات على الأقصى، وطرد الفلسطينيين من أحياء القدس وهدم البيوت وغير ذلك من الأعمال الأحادية التي تدمر جهود صنع السلام.

وأكد محمود عباس على أهمية قرارات المجلس المركزي التي اتخذت مؤخرا لحماية الحقوق الوطنية الفلسطينية، مشددا على أنهم لن يسمحوا باستمرار الاحتلال وتكريسه للأبد.

بدورهما، نقل المبعوثان تحيات الرئيس أردوغان للرئيس عباس وتمنياته الطيبة، مؤكدين الموقف التركي الثابت تجاه دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وشددا على حرص الرئيس أردوغان والقيادة التركية على تعزيز العلاقات الثنائية المميزة مع فلسطين، وتوطيدها بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين الفلسطيني والتركي.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام نبيل أبو ردينة ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2022-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2022-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2022-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:20 | 2022-02-16
18:06 | 2022-02-16
16:50 | 2022-02-16
16:40 | 2022-02-16
16:30 | 2022-02-16
16:15 | 2022-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website