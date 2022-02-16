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اختراق هاتف شاهد في قضية نتنياهو

Lebanon 24
16-02-2022 | 16:40
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قال ممثلو الادعاء العام في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، إن هاتف أحد الشهود في القضية اخترق "ببرنامج للتجسس".

وكانت محكمة القدس المركزية أمرت المدعين العامين بإجراء تدقيق في احتمال استخدام المحققين برنامج "بيغاسوس" الذي طورته مجموعة NSO الإسرائيلية، بعد تقارير إعلامية حول استخدامه ضد عدد من أطراف القضية.

ولم يشر تقرير النيابة العامة مباشرة إلى برنامج "بيغاسوس" الذي أفادت تحقيقات صحافية باستخدامه ضد صحافيين ومعارضين وناشطين في أنحاء العالم، ويمكن بواسطته تشغيل كاميرا الهاتف المستهدف وميكروفونه وجمع بيانات منه.

وبحسب التقرير، تم اختراق هاتف المدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر بموافقة قضائية.

وفيلبر متهم بالتوسط بين نتانياهو والمساهم الرئيسي في شركة "بيزيك" للاتصالات شاؤول إلوفيتش لمنح الأخير مزايا مقابل ضمانه تغطية إعلامية إيجابية لرئيس الوزراء السابق على موقع إخباري مملوك لشركته.

ووافق فيلبر على الإدلاء بشهادته ضد حليفه السابق نتانياهو، في ما اعتُبر تطوراً مهماً في تحقيق الشرطة.

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