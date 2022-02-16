واشنطن أخطرت موسكو بمسارات طائراتها فوق المتوسط تفاديا لحوادث عرضية في المستقبل

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن الولايات المتحدة أبلغت روسيا بمسارات تحليق طائراتها العسكرية فوق البحر المتوسط، بعد اعتراض روسيا 3 طائرات تابعة للبحرية الأمريكية هناك مؤخرا.وجاء في بيان للبنتاغون: "نقلنا مخاوفنا إلى المسؤولين الروس عبر القنوات الدبلوماسية. وطالما لم يصب أحد بأذى، يمكن أن تؤدي مثل هذه الأحداث إلى حسابات وأخطاء لها عواقب وخيمة".وأشارت الوزارة إلى أنه "خلال نهاية الأسبوع الماضي، تعرضت 3 طائرات تابعة للبحرية الأميركية من طراز P-8A لاعتراضها بطائرات روسية".من جهته أوضح الناطق باسم "البنتاغون" الكابتن مايك كافكا، أن "الحوادث الثلاثة المنفصلة تتعلق بطائرات استطلاع من طراز بي-8 إيه تابعة للبحرية الأميركية كانت تحلق فوق المتوسط في المجال الجوي الدولي عندما حصلت عمليات الاعتراض".وأضاف: "ورغم أن أحدا لم يصب بأذى، قد تؤدي حوادث مماثلة إلى أخطاء تترتب عليها عواقب أكثر خطورة"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة احتجت على هذه الحوادث لدى موسكو عبر القنوات الدبلوماسية".وحسب مسؤول أميركي طلب عدم ذكر اسمه، "اقتربت إحدى الطائرات الروسية بشكل خطير من طائرة أميركية".وتأتي هذه التطورات في ظل توتر عسكري غير مسبوق بين الولايات المتحدة وروسيا حول أوكرانيا.