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الاستخبارات الأميركية تحذر متعاقدي الدفاع من تهديد هاكرز مرتبطين بروسيا

Lebanon 24
16-02-2022 | 16:02
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أصدرت وكالات الاستخبارات الأميركية بيانا لمقاولي الدفاع المطلعين على أسرار الدولة، حذرتهم فيه من "هجمات هاكرز مدعومين من روسيا".

وجاء في البيان: "من كانون الأول 2020 وإلى شباط 2022، لاحظ مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الأمن القومي ووكالة الأمن السيبراني نشاطا إلكترونيا منتظما موجها ضد مقاولي الدفاع الحكوميين الأمريكيين المطلعين على أسرار الدولة من قبل أفراد مدعومين من روسيا".

وحثت الاستخبارات الأمريكية المتعاقدين من القطاع الخاص على التعرف على التوصيات ذات الصلة من أجل حماية أنفسهم من الهجمات الإلكترونية المحتملة في المستقبل.

وبحسب السلطات الأمريكية، تم تنفيذ الهجمات الإلكترونية من أجل "الحصول على معلومات حساسة تخص الأمن القومي حول برامج الدفاع والاستخبارات الأمريكية، والقوات والوسائل".

وأشارت إلى أن "المتسللين قادرون على الحصول على معلومات حساسة غير سرية، بالإضافة إلى بيانات حول تقنيات المقاول المسجلة ببراءة اختراع أو الخاضعة للرقابة على الصادرات".
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