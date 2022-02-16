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إدارة بايدن طالبت إسرائيل بتجنب التصعيد في حي الشيخ جراح

Lebanon 24
16-02-2022 | 16:10
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أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين بأن إدارة الرئيس جو بايدن طالبت الحكومة الإسرائيلية بتجنب المزيد من التصعيد في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.

وحسب الموقع الأميركي، فإن إدارة بايدن تشعر بالقلق من احتمال حدوث المزيد من أعمال العنف في الشيخ جراح قبل شهر رمضان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: "نحن نتابع عن كثب التطورات في الشيخ جراح وقلقون للغاية من الأحداث"، مضيفا: "نحث بقوة جميع الأطراف على عدم التحريض على العنف".

وكانت وسائل إعلام أفادت يوم الأحد الماضي بإصابة مستوطن بجروح خطيرة في عملية دهس بالشيخ جراح في القدس الشرقية، الأمر الذي تلاه إرسال قوة كبيرة من الشرطة الإسرائيلية لمهاجمة حي الشيخ جراح، تزامنا مع الهجوم على أهالي الحي من قبل المستوطنين.

وجاء التصعيد الأخير بعد إعلان رئيس حزب "القوة اليهودية" المتطرف إيتمار بن غفير، أنه سيفتح مكتبه البرلماني في أحد البيوت التي استولى عليها المستوطنون في حي الشيخ جراح. 
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