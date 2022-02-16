عربي-دولي

واشنطن: لا أساس للحديث عن الإبادة الجماعية في دونباس

Lebanon 24
16-02-2022 | 16:15
A-
A+
Doc-P-919336-637806504173892028.jpg
Doc-P-919336-637806504173892028.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت الخارجية الأميركية إنها لا ترى أي مبرر للحديث عن "الإبادة الجماعية" في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس "عن قلق واشنطن البالغ إزاء تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغيره من المسؤولين الروس عن الإبادة الجماعية في دونباس".

وأضاف أن "مثل هذه التصريحات لا أساس لها".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصف الأحداث في دونباس بأنه "الإبادة الجماعية"، وذلك خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز يوم الثلاثاء.

ودعا بوتين الزعماء الغربيين للضغط على كييف من أجل تسوية النزاع في دونباس وتنفيذ اتفاقيات مينسك.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2022-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2022-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2022-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:20 | 2022-02-16
18:06 | 2022-02-16
16:50 | 2022-02-16
16:40 | 2022-02-16
16:30 | 2022-02-16
16:10 | 2022-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website