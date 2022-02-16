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عربي-دولي
وزير الدفاع الروسي يحدد مهام لتحسين البنية التحتية لقاعدة طرطوس
Lebanon 24
16-02-2022
|
18:06
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حدّد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مهام من شأنها زيادة تحسين البنية التحتية للقاعدة البحرية في طرطوس السورية، بحسب ما قالت وزارة الدفاع الروسية.
وتفقد شويغو التدريبات البحرية الروسية في شرق البحر الأبيض المتوسط التي أجريت كجزء من سلسلة من التدريبات البحرية التي تجريها البحرية الروسية في مناطق مهمة من الناحية العملياتية من المحيطات وكذلك في مياه البحار المجاورة للأراضي الروسية.
"في نقطة الدعم اللوجستي التابعة للبحرية الروسية في مدينة طرطوس، تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أيضا، مجمع إصلاح السفن التابع لأسطول البحر الأسود، حيث وضع مهام لتحسين البنية التحتية لنقطة قاعدة السفن الروسية في سورية".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن شويغو استمع إلى تقرير القائد الأعلى للبحرية حول تدريبات لتدمير مجموعات سفن العدو المفترض في طرطوس السورية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "بتوجيهات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قام وزير الدفاع الجنرال سيرغي شويغو بزيارة عمل إلى دمشق، حيث استقبله الرئيس السوري بشار الأسد".
وأشارت الوزارة إلى أن شويغو أطلع الرئيس السوري بشار الأسد على المهام التدريبية للبحرية الروسية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط.
الجدير بالذكر أن روسيا وسورية وقعتا في ديسمبر من عام 2017، اتفاقية بشأن توسيع نقطة الدعم اللوجستي البحري التابعة للبحرية الروسية في طرطوس، ودخول السفن الحربية الروسية إلى المياه الإقليمية السورية والموانئ السورية، ووفقا للاتفاق، تستخدم البحرية الروسية هذه القاعدة اللوجستية.
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