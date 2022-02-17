عربي-دولي

أستراليا تعتزم تصنيف "حماس" منظمة إرهابية

Lebanon 24
17-02-2022 | 00:00
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أعلنت أستراليا، الخميس، اعتزامها تصنيف حركة حماس الفلسطينية بجناحيها العسكري والسياسي "منظمة إرهابية"، لتصبح أحدث دولة غربية تقدم على هذه الخطوة.

وكانت كانبيرا قد أدرجت سابقا "كتائب القسام" التابعة لحماس على قائمتها للإرهاب، لكن التصنيف الجديد يشمل المنظمة بأسرها.

وتسيطر حماس حاليا على قطاع غزة، وقد تعهدت بـ"تحرير" القدس بالقوة ونفذت بشكل متكرر هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية، كارين أندروز، خلال الإعلان عن تصنيف ثماني منظمات: "آراء حماس والجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى التي جرى إدراجها في القائمة اليوم مقلقة للغاية، ولا مكان في أستراليا لعقائدها البغيضة".

وسيضع التصنيف قيودا على تمويل حركة حماس وأي نوع من أنواع الدعم لها، وبعض الأنشطة المتعلقة بالحركة قد تصل عقوبتها الى السجن 25 عاما.

وأضافت أندروز "من الضروري ألا تستهدف قوانيننا الأنشطة الإرهابية والإرهابيين فحسب، بل أيضا المنظمات التي تخطط وتمول وتنفذ هذه الأفعال".

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ عام 2007 بعدما استولت حماس على السلطة فيه، وقد صنفت الولايات المتحدة حماس منظمة إرهابية منذ وقت طويل.
 
كما أن قرارا مماثلا للاتحاد الأوروبي كان موضع نزاع قضائي طويل في المحاكم أدى في النهاية إلى إعادة حماس لقائمة الإرهاب.
المصدر: الحرة
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