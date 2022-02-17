مودرنا تعتزم طرح لقاح تعزيزي خاص بأوميكرون وتحدد الموعد...اليكم التفاصيل!

قال الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية "مودرنا" لرويترز، إنه قد يكون هناك لقاح تعزيزي خاص بأوميكرون جاهزا بحلول أغسطس المقبل، لكن الشركة لا تزال تجمع بيانات من تجارب سريرية لتحديد ما إذا كان هذا اللقاح سيوفر حماية أفضل مقارنة بتلقي جرعة جديدة من اللقاح الحالي.بدأت مودرنا الشهر الماضي في التجارب السريرية لجرعة معززة مصممة خصيصا لاستهداف أوميكرون، لكن النتائج الأولية من الدراسات التي أجريت على القرود تظهر أن اللقاح الخاص بأوميكرون قد لا يوفر حماية أقوى من جرعة جديدة من اللقاح الحالي.وقال رئيس مودرنا التنفيذي ستيفان بانسيل، في مقابلة، إن الشركة تهدف إلى إعداد لقاح معزز بحلول آب 2022، وذلك قبل فصل الخريف المقبل، الذي قال إن مزيدا من الأشخاص الأكثر عرضة للتأثر قد يحتاجون إليه فيه.