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مودرنا تعتزم طرح لقاح تعزيزي خاص بأوميكرون وتحدد الموعد...اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
17-02-2022 | 01:00
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قال الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية "مودرنا" لرويترز، إنه قد يكون هناك لقاح تعزيزي خاص بأوميكرون جاهزا بحلول أغسطس المقبل، لكن الشركة لا تزال تجمع بيانات من تجارب سريرية لتحديد ما إذا كان هذا اللقاح سيوفر حماية أفضل مقارنة بتلقي جرعة جديدة من اللقاح الحالي.


بدأت مودرنا الشهر الماضي في التجارب السريرية لجرعة معززة مصممة خصيصا لاستهداف أوميكرون، لكن النتائج الأولية من الدراسات التي أجريت على القرود تظهر أن اللقاح الخاص بأوميكرون قد لا يوفر حماية أقوى من جرعة جديدة من اللقاح الحالي.

وقال رئيس مودرنا التنفيذي ستيفان بانسيل، في مقابلة، إن الشركة تهدف إلى إعداد لقاح معزز بحلول آب 2022، وذلك قبل فصل الخريف المقبل، الذي قال إن مزيدا من الأشخاص الأكثر عرضة للتأثر قد يحتاجون إليه فيه.
وأضاف: "نعتقد أنه ستكون هناك حاجة إلى جرعة معززة. لا أعرف حتى الآن هل سيكون من اللقاح الحالي أو خاص بأوميكرون أو مزيج منهما... في جرعة واحدة".

وقال إنه سيتم اتخاذ قرار خلال الأشهر المقبلة عندما تكون بيانات التجارب السريرية متاحة.

كما أكد بانسيل أن مودرنا في أفضل التصورات سيكون جاهزا لديها بحلول آب 2023 مما تسميه باللقاح الشامل، الذي يحمي في وقت واحد من كوفيد-19 والإنفلونزا وأمراض أخرى تؤثر على الجهاز التنفسي.
المصدر: سكاي نيوز
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