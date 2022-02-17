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صحيفة إسرائيلية: إيران تبني منشأة نووية جديدة يصعب تدميرها

Lebanon 24
17-02-2022 | 02:00
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قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن إيران تعمل على تطوير "تهديد نووي" جديد قد يغير قواعد اللعبة، وسيستمر في التقدم بغض النظر عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الغرب بشأن طموحات طهران النووية.

وأوضحت الصحيفة أن التهديد الإيراني يتمثل في منشأة تبنى تحت الأرض في منطقة نطنز، ما قد يجعل من الصعب على الجيش الإسرائيلي استهدافها.

ونقلت الصحيفة ما كتبه رئيس معهد العلوم والأمن الدولي الإسرائيلي، ديفيد أولبرايت، في تقرير له حول المنشأة الجديدة، أشار فيه إلى أن منشأة فوردو الإيرانية توجد أيضا تحت الأرض ما يصعب ضربها، لكن المنشأة الجديدة تفوقها عمقا وقد تستعصي على الضربات الجوية لتدميرها.

ويشير تقرير أولبرايت إلى أن الجبل الذي يؤوي المنشأة الجديدة يصل ارتفاعه إلى 1608 مترا فوق سطح البحر، فيما لا يتعدى ارتفاع الجبل الذي يؤوي منشأة فوردو 960 مترا.

ويتوقع المسؤولون الإسرائيليون أن تنقل طهران  أكبر أجزاء برنامجها النووي إلى الموقع الجديد الذي يصعب تدميره بنسبة 50 في المئة أكثر من منشأة فوردو، بحسب ما تنقل الصحيفة.

ويقول التقرير إن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت طوال عام 2021 أنشطة حفر واسعة النطاق في المنطقة، ومن غير المعروف ما إذا كان الموقع الجديد سيكون جاهزا للعمل قبل عام 2023.

وكان علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قال في أبريل الماضي "نعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لنقل جميع قاعاتنا الحساسة إلى قلب الجبل بالقرب من نطنز".

وترمي المحادثات الجارية في فيينا للتوصّل إلى اتفاق يعيد كلاً من واشنطن وطهران للالتزام بمفاعيل خطة العمل الشاملة المشتركة، الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران في فيينا في 2015 لضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات عن طهران.

وتضمن الاتفاق المبرم عام 2015 تخفيف العقوبات على طهران في مقابل قيود على برنامجها النووي، لكن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه في 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية، ما دفع إيران إلى التراجع عن التزاماتها.
المصدر: الحرة
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