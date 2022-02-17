عربي-دولي

إسرائيل تطلب مساعدة موسكو في إجلاء رعاياها من أوكرانيا

Lebanon 24
17-02-2022 | 03:00
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طلبت إسرائيل مساعدة روسيا لإخراج مواطنيها ودبلوماسييها من أوكرانيا حال أقدمت موسكو على غزو كييف، حسبما قال مسؤولان إسرائيليان رفيعا المستوى لموقع "أكسيوس".

وجاء الطلب الإسرائيلي عبر مكالمة هاتفية جمعت المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبيز، مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، الأربعاء.

وقال المسؤولان الإسرائيليان لكاتب التقرير، بارك رافيد، إن سفير إسرائيل لدى موسكو أثار هذه المسألة مع بوغدانوف خلال وقت سابق.

وذكر المسؤولان أن إسرائيل تريد ضمان أنه في حالة غزو روسيا لأوكرانيا، سيكون لديها القدرة على فتح ممرات إنسانية لإجلاء المواطنين عن طريق البر إلى الدول المجاورة.

يأتي ذلك في وقت حذرت الولايات المتحدة من أن روسيا أضافت نحو 7 آلاف جندي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، رغم مزاعم الكرملين بسحب قوات من المنطقة الحدودية.

وقال الموقع الأميركي إن هذا الطلب بُظهر مدى جدية تعامل الحكومة الإسرائيلية مع المخاوف من غزو روسي شامل لأوكرانيا.

وبينما تم إجلاء 3000 مواطن إسرائيلي بالفعل منذ يوم الأحد، تعتقد الحكومة الإسرائيلية أن حوالي 10 آلاف مواطن آخرين ما زالوا في أوكرانيا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أصدرت بيانا بشأن المكالمة التي جمعت بين بوغدانوف وأوشبيز لكنها لم تذكر الطلب الإسرائيلي.

وتشير التقديرات الغربية إلى أن روسيا حشدت أكثر من 150 ألف جندي شرق وشمال أوكرانيا، فيما يقول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه يريد طريقا سلميا للخروج من الأزمة.

ووعد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بأن الولايات المتحدة ستواصل منح الدبلوماسية "كل فرصة"، لكنه يتبنى لهجة متشككة تجاه نوايا موسكو، وأصر بايدن على أن واشنطن وحلفاءها لن يضحوا بـ"المبادئ الأساسية" التي تحترم سيادة أوكرانيا.
المصدر: الحرة
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