عكس ما يصرح به الكرملين.. روسيا تزيد أعداد قواتها قرب أوكرانيا

حذرت الولايات المتحدة من أن روسيا أضافت نحو 7 آلاف جندي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، في الوقت الذي يزعم فيه الكرملين سحب قوات من المنطقة.وتؤكد واشنطن وحلفاؤها أن التهديد من غزو روسي لأوكرانيا لا يزال قويا، مع استقرار أوروبا من النواحي الأمنية والاقتصادية.وتشير التقديرات الغربية إلى أن روسيا حشدت أكثر من 150 ألف جندي شرق وشمال أوكرانيا، فيما يقول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه يريد طريقا سلميا للخروج من الأزمة.ووعد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بأن الولايات المتحدة ستواصل منح الدبلوماسية "كل فرصة"، لكنه يتبنى لهجة متشككة تجاه نوايا موسكو، وأصر بايدن على أن واشنطن وحلفاءها لن يضحوا بـ"المبادئ الأساسية" التي تحترم سيادة أوكرانيا.وأظهر مقطع لوزارة الدفاع الروسية، قطارا محملا بمركبات مدرعة تتحرك بعيدا عن شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014، وأعلنت تحميل مزيد من وحدات الدبابات في القطارات للعودة إلى قواعدها الدائمة.وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، إن الغرب اكتشف أن روسيا زادت قواتها قرب أوكرانيا، حيث وصل بعضها في الآونة الأخيرة، إذ كان هناك زيادة ملحوظة في الإدعاءات الكاذبة من جانب الروس، والتي قد يستخدمونها كذريعة لهم للغزو.وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه إن "الإدعاءات الكاذبة تتضمن وجود قبور غير معلومة لمدنيين زُعم أنهم قتلوا على أيدي قوات أوكرانية"، ناهيك عن "أن الولايات المتحدة وأوكرانيا تطوران أسلحة بيولوجية وكيميائية".وتواصل الولايات المتحدة وأوروبا بالتهديد بفرض عقوبات قاسية، فيما لا تزال الثقة بين الشرق والغرب بعيدة المنال.وقال وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، لشبكة "أي بي سي نيوز" "إننا لم نشهد تراجعا" حيث يستطيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "الضغط على الزناد" في أي وقت أكان اليوم أو غدا أو الأسبوع المقبل.وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة شهدت وجود قوات روسية أكثر قرب أوكرانيا وليس أقل.من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إن الناتو لم يشهد أيضا أي انسحاب للقوات الروسية.