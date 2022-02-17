إختبارات كوفيد"نتيجة سلبية وأخرى إيجابية": اليكم التفسيرات المحتملة!

أصبحت اختبارات التدفق الجانبي (LFTs) أو اختبارات كوفيد-19 السريعة (rapid test)، وبشكل متزايد، جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. لكن بالنسبة لبعض الأفراد، فإن الاختلاف المستمر مع نتائج اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) يقوض ثقتهم.وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "شدد العلماء على أنه نظرًا لعدم دقة الاختبار بنسبة 100٪، يجب توقع بعض النتائج المتناقضة - ولكن بالنسبة لأولئك الذين حصلوا على نتائج متضاربة متعددة، فهناك عوامل مسببة أخرى. قال الدكتور كيت ياتس، عالم الأحياء الرياضية في جامعة باث، "من المهم أن نصل إلى جوهر هذا الأمر لإيجاد حل لحالة عدم اليقين للأشخاص الذين تتعرض حياتهم للارتباك بسبب هذه النتائج التي تبدو خاطئة".إذن ، ما هي التفسيرات المحتملة؟"الإحصاءات المختلفة عما هو متوقعوتابعت الصحيفة، "مع إجراء العديد من اختبارات LFTs وPCR في الوقت الحالي، سيحصل بعض الأشخاص على سلسلة من النتائج الإيجابية الزائفة والسلبية الكاذبة، على الرغم من أن الاحتمال الإحصائي لذلك منخفض. قالت إيرين بيترسن، أستاذة علم الأوبئة والمعلوماتية الصحية في جامعة كاليفورنيا، "من المرجح أن السبب الرئيسي وراء عدم تطابق النتائج بين LFT وPCR يعود إلى حساسية ونوعية الاختبارات". وتابعت: "باختصار، في ظل الانتشار المرتفع لكوفيد، كما هو الحال الآن، فمن المرجح أن أن يميل الأشخاص إلى تصديق نتيجة LFT الإيجابية عوضاً عن نتيجة PCR السلبية". ومع ذلك، قال ييتس إن فرص حصول الأشخاص بشكل عشوائي على نتيجة إيجابية في اختبارات التدفق الجانبي المتعددة على مدى فترات طويلة من الزمن وبدون أعراض هي منخفضة للغاية. وأضاف: "من السهل تفسير النتائج السلبية الخاطئة المتسقة - ربما بسبب أسلوب المسح الضعيف - ولكن ما من تفسير للنتائج الإيجابية الكاذبة".خطأ في الاختباراتوبحسب الصحيفة، "في تشرين الأول، علقت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة UKHSA اختبار PCR في مختبر في ولفرهامبتون بعد تحقيق في تقارير عن أشخاص تلقوا نتائج سلبية PCR بعد LFT إيجابي. قال ألكسندر إدواردز، الأستاذ المشارك في التكنولوجيا الطبية الحيوية، في جامعة ريدينغ، "على آمل ألا يحدث هذا مرة أخرى". الاحتمال الآخر هو أن المسحة التي تم جمعها لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل كانت غير كافية، أو أنه بحلول الوقت الذي تم فيه إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل، كانت العدوى قد اختفت".اختبار التفاعلية التبادليةوأضافت الصحيفة، "سيكون أبسط تفسير تقني يعود إلى نوع من التدخل في الفحص - على غرار التقارير التي تفيد بأن أطفال المدارس يصبون عصير البرتقال أو الكولا على LFTs لتزييف اختبار كوفيد الإيجابي. قال ييتس: "يُعتقد أن المحاليل الحمضية يمكن أن تخلق الأجسام المضادة في الاختبار والتي تكشف معاً عن تكتل كوفيد، مما يبدو أنه يعطي نتيجة إيجابية". وأضاف: "ولذلك، فإن إحدى الفرضيات المحتملة هي أن هذه النتائج الإيجابية الزائفة يمكن أن تكون مرتبطة بالنظام الغذائي للناس. ولذلك، ينصح بعدم تناول الطعام قبل إجراء الإختبارات بثلاثين دقيقة على الأقل". قال ييتس إن التفاعل المتبادل مع فيروسات كورونا المنتشرة الأخرى يمكن أن يكون أيضًا احتمالًا. وتابع قائلاً: "هذه كلها مجرد فرضيات. في الواقع، سنحتاج إلى إجراء دراسة أكثر تفصيلاً لفهم الموضوع". واقترح إدواردز أنه نظرًا لأن الشركات المصنعة المختلفة تستخدم كواشف مختلفة في مجموعات الاختبار الخاصة بهم، فقد تكون بعض المجموعات أكثر عرضة لهذه المشكلة من غيرها. قال متحدث باسم UKHSA: "كل أجهزة التدفق الجانبي التي يستخدمها اختبار NHS والتتبع قد خضعت للتحقق الصارم وأثبتت فعاليتها العالية في اكتشاف كوفيد-19 لدى الأشخاص المصابين". ومع ذلك، أشار إدواردز إلى أن مثل هذه الدراسات تتضمن اختبار عدد معين من العينات في ظل مجموعة محددة من الشروط: "إنها لا تعكس حقًا دقة المنتج في الحياة الواقعية، وهي غير مصممة للقيام بذلك". بالنسبة لأي اختبار تشخيصي، من المحتمل أن يكون هناك قيم متطرفة تؤدي إلى نتائج غير عادية: "يمكن أن يكون شيئًا بسيطًا كأن يعاني ربما بعض الأشخاص من لعاب حمضي أو شيء من هذا القبيل"، بحسب إدواردز".وختمت الصحيفة، "شددت بيترسن على أنه من منظور الصحة العامة، من المحتمل أن تكون مثل هذه الحالات نادرة جدًا بحيث لا تكون ذات أهمية بالنسبة للصحة العامة للاختبارات. وقالت: "يجب أن نتذكر أن الملايين من الأشخاص يجرون الاختبار، وتعمل هذه الاختبارات بشكل عام، ويجب أن يثق الناس بالنتائج"."