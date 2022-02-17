عربي-دولي

الحرب الكلامية مستمرة: أوكرانيا تنفي قصف مواقع دونباس.. و"لعبة روسية" على الحدود!

Lebanon 24
17-02-2022 | 08:00
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الحرب الكلامية بين روسيا والغرب بشأن انسحاب الحشود الروسية قرب الحدود الأوكرانية من عدمه مستمرة، وسط تصاعد التوتر رغم الجهود الدبلوماسية المبذولة لحل الأزمة.

 

فقد نفت القوات الحكومية الأوكرانية، الخميس، الاتهامات باستهداف مواقع انفصالية في شرق البلاد، فيما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية النشاط العسكري الروسي قرب أوكرانيا على أشده.

 

وقال الضابط المسؤول عن التواصل مع وسائل الإعلام: "على الرغم من حقيقة أن مواقعنا تعرضت لإطلاق نار بأسلحة محظورة، منها مدفعية عيار 122 ملليمترا، فإن القوات الأوكرانية لم تفتح النار ردا على ذلك".

 

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن متمردين مدعومين من روسيا شرقي أوكرانيا اتهموا قوات حكومة كييف، اليوم الخميس، باستخدام قذائف مورتر لمهاجمة مناطق تحت سيطرتهم، وهو ما ينتهك اتفاقيات تهدف إلى إنهاء الصراع.

 

ونقل تقرير الوكالة عن ممثلين لجمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد القول إن قوات أوكرانية استخدمت قذائف مورتر وقاذفات قنابل يدوية ومدفع رشاش اليوم.

 

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن ممثلين لمنطقة لوهانسك في مجموعة مراقبة وقف إطلاق النار الأوكرانية الروسية القول: "القوات المسلحة الأوكرانية انتهكت بصورة فجة نظام وقف إطلاق النار، مستخدمة أسلحة ثقيلة تنص اتفاقيات مينسك على ضرورة سحبها".

 

النشاط العسكري الروسي قرب أوكرانيا على أشده

من جانبها، أعلنت شركة ماكسار تكنولوجيز، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها وتتابع حشد القوات الروسية منذ أسابيع، الخميس، أن صور الأقمار الاصطناعية تظهر أن روسيا سحبت عتادا عسكريا من مناطق قرب أوكرانيا، لكن عتادا آخر وصل إلى هناك وأن روسيا لا تزال لديها الكثير من القوات والعتاد بالقرب من جارتها السوفيتية السابقة.

 

من جانبها، نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، مقطع فيديو قالت إنه يظهر قوات ومعدات عسكرية من قوة دباباتها الخاصة بالمنطقة العسكرية الغربية وهي تعود إلى قواعد انتشارها الدائمة بعد تدريبات.

 

وأضافت الوزارة أن الدبابات والعربات المدرعة ستقطع حوالي ألف كيلومتر عبر خطوط السكك الحديدية.

 

 

الغرب يشكك

في المقابل، جددت الدول الغربية اتهاماتها لموسكو بشأن استمرارها في حشد المزيد من القوات قرب حدود أوكرانيا.

 

فقد اتهم وزير الدفاع البريطاني روسيا بأنها ما زالت مستمرة في تعبئة قواتها.

 

كما قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، اليوم، إن روسيا عززت وجودها على الحدود مع أوكرانيا بما لا يقل عن سبعة آلاف عسكري وصل بعضهم الأربعاء، واصفاً إعلان موسكو سحب قسم من قواتها بأنه كاذب.

 

وأكد المسؤول الأميركي أن بإمكان روسيا في أي لحظة اختلاق ذريعة لغزو أوكرانيا، مضيفاً أن روسيا تريد إيجاد حل دبلوماسي لكن أفعالها تشير إلى عكس ذلك.

 

وتحشد روسيا أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وتطالب حلف شمال الأطلسي بعدم قبول كييف عضوا به.

 

ويهدد الغرب موسكو بعقوبات جديدة إذا هاجمت أوكرانيا، فيما تنفي روسيا التخطيط لأي هجوم.

المصدر: العربية ـ وكالات
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