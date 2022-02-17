17
o
بيروت
21
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
15
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
وزير بريطاني: روسيا أصبحت أقرب من الحرب ضدّ أوكرانيا
Lebanon 24
17-02-2022
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
رجح وزير القوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي، أن روسيا "أصبحت أقرب" من الحرب ضد أوكرانيا، على الرغم من إعلان موسكو عن انسحاب بعض قواتها المنتشرة عند حدود هذا البلد المجاور.
وادعى هيبي، في حديث إلى قناة "سكاي نيوز" اليوم الخميس إن إعلان روسيا عن بدء انسحاب قواتها من حدود أوكرانيا لا يتوافق مع الواقع ويمثل "تضليلا"، قائلا: "للأسف، على الرغم من الرسالة التي جاءت من الكرملين بأن القوات تبدأ بالانسحاب من الحدود الأوكرانية، رأينا خلال الساعات الـ48 الماضية عكس ذلك، ووصول المزيد من القوات إلى هناك".
وأشار الوزير إلى أن الولايات المتحدة تحدثت، في موجز عقدته الليلة الماضية، عن نشر روسيا سبعة آلاف جندي آخرين عند حدود أوكرانيا، مضيفا: "هذا ليس بالضبط الرقم الذي نعترف به هنا في لندن، لكنه يظهر بالتأكيد أن المزيد من القوات تتوجه نحو حدود أوكرانيا، والعمل جار على إقامة جسور ومستشفيات مدنية، وكل ذلك، حسب اعتقادي، أمر مثير للقلق ويؤكد أنه ("الغزو الروسي" لأوكرانيا) وشيك، إن لم يكن حتميا".
وصرح هيبي بأن مجموعة القوات الروسية المنتشرة عند الحدود (والتي يبلغ تعدادها وفقا للتقديرات الغربية 145 ألف جندي) لا تكفي للسيطرة على أوكرانيا بالكامل، لكن من شأن هذه القوات الالتفاف على منطقة دونباس والسيطرة على ميناء أوديسا الأوكراني وتشكل خطرا على العاصمة كييف.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
بعد 12 عاماً على تتويجها.. هكذا أصبحت شابة من اجمل ملكات جمال لبنان (صور)
Lebanon 24
بعد 12 عاماً على تتويجها.. هكذا أصبحت شابة من اجمل ملكات جمال لبنان (صور)
08:17 | 2022-02-16
16/02/2022 08:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلان بلدة لبنانية واحدة من أفضل القرى في العالم
Lebanon 24
اعلان بلدة لبنانية واحدة من أفضل القرى في العالم
08:50 | 2022-02-16
16/02/2022 08:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. إليكم تسعيرته صباح اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. إليكم تسعيرته صباح اليوم في السوق الموازية
01:51 | 2022-02-17
17/02/2022 01:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خبر تسريب فيديو إباحي لها.. إعلامية شهيرة تخرج عن صمتها وتوضح
Lebanon 24
بعد خبر تسريب فيديو إباحي لها.. إعلامية شهيرة تخرج عن صمتها وتوضح
03:14 | 2022-02-17
17/02/2022 03:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الادعاء على اللواء عثمان"برسم القاضي الأول فخامة رئيس الجمهورية"
Lebanon 24
الادعاء على اللواء عثمان"برسم القاضي الأول فخامة رئيس الجمهورية"
22:01 | 2022-02-16
16/02/2022 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2022-02-17
مأساة "ريان" تتكرر... سقوط طفل عمره 9 سنوات داخل بئر وعمليات الإنقاذ مستمرة منذ يومين! (فيديو)
08:00 | 2022-02-17
الحرب الكلامية مستمرة: أوكرانيا تنفي قصف مواقع دونباس.. و"لعبة روسية" على الحدود!
07:30 | 2022-02-17
كبف علّق الكرملين على الشائعات حول نيّة روسيا "غزو" أوكرانيا بعد 20 شباط؟
07:00 | 2022-02-17
أمير الكويت يقبل استقالة وزيري الدفاع والداخلية
06:30 | 2022-02-17
فرنسا وحلفاؤها يعلنون بدء انسحاب قواتهم من مالي
06:00 | 2022-02-17
حفل زواج يتحوّل إلى مأساة كبيرة... مقتل 13 امرأة بعد سقوطهن داخل بئر!
فيديو
جليلة المغربية تنهار باكية: "بحب تامر حسني وبموت عليه.. انا مش بخرب بيوت الناس!" (فيديو)
Lebanon 24
جليلة المغربية تنهار باكية: "بحب تامر حسني وبموت عليه.. انا مش بخرب بيوت الناس!" (فيديو)
04:44 | 2022-02-17
17/02/2022 15:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد مرعبة انتشرت كالنار في الهشيم.. قرش يفتك بسباح ويقتله! (فيديو)
Lebanon 24
مشاهد مرعبة انتشرت كالنار في الهشيم.. قرش يفتك بسباح ويقتله! (فيديو)
04:12 | 2022-02-17
17/02/2022 15:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"Infinix" تكشف عن أحد أفضل هواتف "أندرويد"... هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
"Infinix" تكشف عن أحد أفضل هواتف "أندرويد"... هذه مواصفاته (فيديو)
14:00 | 2022-02-16
17/02/2022 15:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact