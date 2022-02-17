عربي-دولي

المفاوضات النووية... هل بات الاتفاق وشيكا؟

Lebanon 24
17-02-2022 | 10:00
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قالت "العربية": فيما لا تزال المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني مستمرة في فيينا، مع تأكيد جميع المشاركين اقتراب المرحلة الحاسمة والنهائية، أعلن المستشار الإعلامي للفريق الإيراني المفاوض، محمد مرندی أن الأيام القليلة المقبلة قد تشهد التوصل لاتفاق يعيد إحياء خطة العمل المشتركة.

وقال اليوم الخميس، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية: نحن نقترب من التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.

قضايا عالقة
إلا أنه أوضح في الوقت عينه أن هناك بعض القضايا التي لا تزال عالقة. وراميا الكرة في ملعب الغرب، قال:" لا تزال هناك بعض القضايا التي يجب أن تقررها الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية".

بالتزامن، كرر المرشد الإيراني علي خامنئي في تصريحات اليوم أن بلاده لا تسعى للحصول على سلاح نووي.

ومتحدثاً عن المفاوضات، أكد على وجوب "رعاة بعض النقاط عند إحياء الاتفاق النووي لتجنب مشكلات مستقبلية"

كل شيء أو لا شيء
وكان كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، اعتبر بدوره أمس الأربعاء أن المفاوضين أصبحوا قريبين من الاتفاق"، مشترطاً أن يكون "التوافق على كل شيء أو لا شيء".

كما دعا القوى الغربية "للتحلي بالواقعية وتجنب العناد واستخلاص الدروس من السنوات الأربع الماضية" وفق تعبيره.

إلى ذلك، اعتبر أنه "حان الوقت لاتخاذ قرارات جادة من جانب الغرب".

الأمر بيد طهران
أتت تصريحات باقري، رداً على تحذير فرنسا بوقت سابق أمس من أنه لم يتبق على اتخاذ قرار بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية في 2015 سوى أيام، معتبرة أن الأمر الآن أصبح بيد طهران لاتخاذ القرار السياسي.

فيما نبهت عدة مصادر دبلوماسية غربية تتابع المحادثات إلى أن اليومين القادمين سيكونان حاسمين لتحديد ما إذا كان هناك سبيل لإحياء الاتفاق، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز"

يذكر أن المفاوضات النووية كانت انطلقت في أبريل الماضي (2021)، إلا أنها توقفت في يونيو، لتستأنف لاحقا في نوفمبر بعد أن تداعى الاتفاق عام 2018 مع انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب منه، معيدة فرض عقوبات صارمة على طهران، التي بدأت بدورها في انتهاك القيود المفروضة على أنشطتها لتخصيب اليورانيوم.

وعلى مدى الجولات الثماني الماضية، تقدمت المحادثات، إلا أن بعض المسائل لا تزال عالقة لاسيما لجهة تمسك الإيرانيين بتقديم ضمانات أميركية.
 
(العربية) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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