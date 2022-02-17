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عربي-دولي
أمير الكويت يقبل استقالة وزيري الدفاع والداخلية
Lebanon 24
17-02-2022
|
07:00
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صدر مرسوم أميري اليوم الخميس بقبول استقالة وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور.
المصدر:
روسيا اليوم
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