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أمير الكويت يقبل استقالة وزيري الدفاع والداخلية

Lebanon 24
17-02-2022 | 07:00
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صدر مرسوم أميري اليوم الخميس بقبول استقالة وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور.
المصدر: روسيا اليوم
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