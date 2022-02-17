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كبف علّق الكرملين على الشائعات حول نيّة روسيا "غزو" أوكرانيا بعد 20 شباط؟

Lebanon 24
17-02-2022 | 07:30
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قال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إن التصريحات وسائل الإعلام الغربية حول مزاعم "الغزو الروسي لأوكرانيا" بعد 20 شباط الجاري "مزيفة وغير صحيحة".

ووصف بيسكوف التصريحات المتعلقة بالنقل الإضافي المزعوم للجنود روس إلى الحدود مع أوكرانيا بأنها "اتهامات لا أساس لها، كما هو الحال دائما".
المصدر: روسيا اليوم
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