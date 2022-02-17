لافروف: سنرد على أميركا بشأن الضمانات الأمنية

قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إنّ بلاده سترد في وقت لاحق على المقترحات الأميركية بشأن الأمن في أوروبا، مؤكدا أن موسكو ستنشر رسالة علنية بخصوص ذلك.وجاء حديث لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو مع نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو.