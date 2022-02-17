خبر سار عن نهاية كورونا... ماذا في التفاصيل؟

أعلن رئيس شركة صناعة الأدوية "موديرنا" ستيفان بانسل خبرا سارا، وقال إنّه "من المنطقي افتراض أن العالم قد اقترب من المراحل النهائية لجائحة كورونا".وردا على سؤال حول إمكانية أن تكون جائحة كورونا في مراحلها النهائية، قال في حديث صحافي، أعتقد أن هذا سيناريو معقول.كما أضاف أن هناك احتمالا بنسبة 80% أنه مع تطور متحور أوميكرون أو تطور فيروس SarsCov-2، سيشهد العالم فيروسات أقل ضراوة.كذلك أوضح أن العالم كان محظوظا لأن أوميكرون لم يكن شديد الخطورة، مشددا على أننا ما زلنا نرى آلاف الأشخاص يموتون كل يوم بسبب هذا المتحور.