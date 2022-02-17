إرتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في البرازيل إلى 104

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مدينة بيتروبولس بولاية ريو دي جانيرو البرازيلية إلى 104 أشخاص، من بينهم 8 أطفال.



كذلك، تسببت الامطار بتدمير أكثر من 50 منزلا.



