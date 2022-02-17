عربي-دولي

إرتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في البرازيل إلى 104

Lebanon 24
17-02-2022 | 11:00
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ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مدينة بيتروبولس بولاية ريو دي جانيرو البرازيلية إلى 104 أشخاص، من بينهم 8 أطفال.

كذلك، تسببت الامطار بتدمير أكثر من 50 منزلا.

المصدر: روسيا اليوم
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