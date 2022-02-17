15
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
إرتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في البرازيل إلى 104
Lebanon 24
17-02-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مدينة بيتروبولس بولاية ريو دي جانيرو البرازيلية إلى 104 أشخاص، من بينهم 8 أطفال.
كذلك، تسببت الامطار بتدمير أكثر من 50 منزلا.
المصدر:
روسيا اليوم
مواضيع ذات صلة
منازل تهدّمت وسيارات انجرفت... أمطار تُغرق شوراع البرازيل وتقتل 24 شخصا (فيديو)
Lebanon 24
منازل تهدّمت وسيارات انجرفت... أمطار تُغرق شوراع البرازيل وتقتل 24 شخصا (فيديو)
17/02/2022 22:59:50
17/02/2022 22:59:50
Lebanon 24
Lebanon 24
البرازيل تعلن وفاة 18 شخصا على الأقل في "ساو باولو" في جنوب شرق البلاد جراء تساقط أمطار غزيرة
Lebanon 24
البرازيل تعلن وفاة 18 شخصا على الأقل في "ساو باولو" في جنوب شرق البلاد جراء تساقط أمطار غزيرة
17/02/2022 22:59:50
17/02/2022 22:59:50
Lebanon 24
Lebanon 24
خير سلم الجيش وقوى الامن هبة الارز المقدمة من البرازيل
Lebanon 24
خير سلم الجيش وقوى الامن هبة الارز المقدمة من البرازيل
17/02/2022 22:59:50
17/02/2022 22:59:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع عدد القتلى في فيضانات البرازيل إلى 1041
Lebanon 24
إرتفاع عدد القتلى في فيضانات البرازيل إلى 1041
17/02/2022 22:59:50
17/02/2022 22:59:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ضحايا
أمطار
البرازيل
تابع
الأكثر قراءة
بعد خبر تسريب فيديو إباحي لها.. إعلامية شهيرة تخرج عن صمتها وتوضح
Lebanon 24
بعد خبر تسريب فيديو إباحي لها.. إعلامية شهيرة تخرج عن صمتها وتوضح
03:14 | 2022-02-17
17/02/2022 03:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. إليكم تسعيرته صباح اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. إليكم تسعيرته صباح اليوم في السوق الموازية
01:51 | 2022-02-17
17/02/2022 01:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى سارة.. الأسعار انخفضت وانتظروا المزيد
Lebanon 24
بُشرى سارة.. الأسعار انخفضت وانتظروا المزيد
03:45 | 2022-02-17
17/02/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون ملكة جمال لبنان 2012 وشقيقتها الوصيفة الأولى؟ شاهدوا كيف أصبحتا بعد مرور 10 سنوات (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون ملكة جمال لبنان 2012 وشقيقتها الوصيفة الأولى؟ شاهدوا كيف أصبحتا بعد مرور 10 سنوات (صور)
04:00 | 2022-02-17
17/02/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الدواء مفقود من الأسواق... وموجود فقط في هذه المنطقة وبسعر خيالي!
Lebanon 24
هذا الدواء مفقود من الأسواق... وموجود فقط في هذه المنطقة وبسعر خيالي!
12:08 | 2022-02-17
17/02/2022 12:08:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:50 | 2022-02-17
دعوات إلى "مسيرات غضب" غدا تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين
15:40 | 2022-02-17
الخارجية المصرية: ندين تهجير الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح
15:35 | 2022-02-17
ما هي حصيلة تنفيذ "قواعد الاشتباك الجديدة" مع شبكات تهريب المخدرات في الأردن؟
15:30 | 2022-02-17
تحذير أميركي من "استفزاز روسيا".. العواقب ستكون وخيمة
15:15 | 2022-02-17
سجن وزيرة الصناعة الجزائرية السابقة 5 سنوات
15:10 | 2022-02-17
الكويت تسمح للجميع بمغادرة البلاد دون اشتراطات صحية
فيديو
"Realme" تكشف عن هاتفها الأفضل لهذا العام (فيديو)
Lebanon 24
"Realme" تكشف عن هاتفها الأفضل لهذا العام (فيديو)
14:00 | 2022-02-17
17/02/2022 22:59:50
Lebanon 24
Lebanon 24
شبابية وأنيقة واقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "سكودا" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
شبابية وأنيقة واقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "سكودا" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-02-17
17/02/2022 22:59:50
Lebanon 24
Lebanon 24
جليلة المغربية تنهار باكية: "بحب تامر حسني وبموت عليه.. انا مش بخرب بيوت الناس!" (فيديو)
Lebanon 24
جليلة المغربية تنهار باكية: "بحب تامر حسني وبموت عليه.. انا مش بخرب بيوت الناس!" (فيديو)
04:44 | 2022-02-17
17/02/2022 22:59:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact