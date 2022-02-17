إذا غزا بوتين أوكرانيا.. سيشعر العالم كله بذلك!

الحرب في أوكرانيا - حتى ولو كانت قصيرة، حتى مع عدم وجود قوات أميركية على الأرض - ستنتشر في كل أنحاء الاقتصاد العالمي وتتحدى النظام الدولي الذي قضت الولايات المتحدة عقودًا في بنائه والدفاع عنه.بحسب موقع "أكسيوس" الأميركي، "في كل مرة يقدم فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أدنى إشارة إلى نواياه تجاه أوكرانيا، تتحرك الأسواق ويتدافع رؤساء الدول. قد يكون للغزو تداعيات هائلة على الولايات المتحدة. قالت روسيا يوم الأربعاء إنها ستعيد المزيد من القوات والأسلحة إلى القواعد، لكن الولايات المتحدة لم تتحقق بعد من هذه المزاعم. وحذر الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الثلاثاء من أن التهديد لا يزال ملحا: "الأمر يتعدى بكثير مجرد روسيا وأوكرانيا"."وتابع الموقع، "تضررت الأسواق العالمية من التحذيرات من الحرب، وارتفعت يوم الثلاثاء بعد أن قال بوتين إنه سيعطي الدبلوماسية فرصة أخرى. تعد روسيا مُصدرًا رئيسيًا للنفط والسلع الأخرى، وحذر بايدن من أن الغزو قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة. كتب ناثان بومي من "أكسيوس" أن الخوف من الحرب أدى بالفعل إلى دفع متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 4 دولارات للغالون الواحد للمرة الأولى منذ ما يقرب من 14 عامًا. كما أن روسيا هي المصدر الرئيسي للغاز الطبيعي في أوروبا، وتخشى دول مثل ألمانيا ارتفاع الأسعار المرتفعة بالفعل في حالة الحرب، ربما كرد انتقامي على العقوبات الغربية. لقد وعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات "غير مسبوقة" إذا قام بوتين بغزو أوكرانيا. يمكن أن يقيد ذلك الوصول إلى التقنيات الرئيسية ويجعل روسيا أكثر اعتمادًا من الناحية الاقتصادية على الصين".وبحسب الموقع، "ستراقب الحكومة الصينية عن كثب رد فعل الغرب على الوضع في أوكرانيا والتداعيات على تهديد الصين بوضع تايوان تحت سيطرتها بالقوة. وحذر البيت الأبيض من أن الغزو قد يبدأ حتى قبل انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، على الرغم من التكهنات بأن بوتين لن يرغب في تعريض علاقته الوثيقة بشكل متزايد مع بكين للخطر".وتابعت الصحيفة، "كان خطاب بايدن يوم الثلاثاء، في جزء منه، دعوة لحمل السلاح للدفاع عن القواعد الدولية للطريق، والتي تم تأليفها إلى حد كبير من واشنطن وعرضة للتحدي من قبل موسكو وبكين بشكل متزايد. كانت الأزمة بمثابة استنزاف هائل لاهتمام الإدارة التي كانت تنوي التركيز على المنافسة مع الصين، ويمكن القول إنها ثاني أكبر أزمة سياسية خارجية لبايدن بعد الخروج الفوضوي من أفغانستان. يزعم بوتين أن الروس والأوكرانيين هم "شعب واحد". لقد دافع عن حق روسيا في مجال نفوذ، حيث كانت أوكرانيا - بصلاتها التاريخية والثقافية العميقة مع روسيا - في صميمها. قد تكون حرب واسعة النطاق مسعىً محفوفًا بالمخاطر بالنسبة لروسيا، على الرغم من أن قدراتها العسكرية تفوق بكثير قدرات أوكرانيا. كما أن العلاقات الثقافية قطعت كلا الاتجاهين، كما يشير ألكسندر باونوف من كارنيجي موسكو. "لا يمكنك غزو أوكرانيا دون إيذاء أقارب مواطنيك". في غضون ذلك، تتعامل الحكومة الأوكرانية مع تهديد الغزو الذي قد يهدد وجود البلد ذاته، بينما تحاول تهدئة الذعر الذي يعيث بالفعل فسادًا في الاقتصاد الأوكراني".وختم الموقع، "يبدو أن بوتين يستمتع بمكانته على رأس جدول أعمال بايدن، وفرصة لاستعراض مكانة روسيا كقوة عظمى متجددة. ستتردد أصداء تحركاته التالية إلى ما هو أبعد من أوكرانيا".