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روسيا تطرد نائب السفير الأميركي لدى موسكو

Lebanon 24
17-02-2022 | 11:30
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أعلنت السفارة الأميركية لدى موسكو أن السلطات الروسية طردت نائب سفير الولايات المتحدة، بارت غورمان.

وقال المتحدث باسم السفارة الأميركية، ريبهولتس في بيان: "يمكننا التأكيد أن روسيا طردت نائب رئيس البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة، بارت غورمان، الذي كان ثاني مسؤول في السفارة الأميركية لدى موسكو بعد السفير وعضوا محوريا في فريق إدارة السفارة".
المصدر: روسيا اليوم
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