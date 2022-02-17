روسيا تطرد نائب السفير الأميركي لدى موسكو

أعلنت السفارة الأميركية لدى موسكو أن السلطات الروسية طردت نائب سفير الولايات المتحدة، بارت غورمان.



وقال المتحدث باسم السفارة الأميركية، ريبهولتس في بيان: "يمكننا التأكيد أن روسيا طردت نائب رئيس البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة، بارت غورمان، الذي كان ثاني مسؤول في السفارة الأميركية لدى موسكو بعد السفير وعضوا محوريا في فريق إدارة السفارة".