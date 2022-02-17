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عربي-دولي
محامي ترامب السابق يفجّر مفاجأة: هيلاري تجسست عليه ولدي الدليل
Lebanon 24
17-02-2022
|
12:30
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فجر المحامي السابق للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مفاجأة من العيار الثقيل، بقوله إن لديه أدلة "في غرفة نومه" على أن وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون تجسست على ترامب.
وقال جولياني في مقبلة تلفزيونية: "لدي الدليل على تجسس كلينتون (هيلاري) على ترامب في غرفة نومي.. لقد كان هناك منذ سنوات"، دون أن يوضح ما هي هذه الأدلة، مكتفيا بالقول إن لديه "الكثير منها"، حسب ما نشرت صحيفة "إندبندنت".
وعن الصحف التي شككت في روايته، قال: "قد يشعرون أنها قصة مبتذلة، لكنها مبتذلة مدعومة بنحو 1000 قطعة من الأدلة، التي لم يتم الكشف عنها في السابق، وهي بحوزتي منذ سنوات".
وتنبع مزاعم التجسس من رفع دعوى قضائية مؤخرا من قبل جون دورهام، المستشار الخاص الذي عينه ترامب للتحقيق في التحقيق حول التدخل الروسي المزعوم في انتخابات 2016.
ووجه دورهام الاتهام إلى مايكل سوسمان، محامي الأمن السيبراني الذي عمل في حملة هيلاري كلينتون في عام 2016، مشيرا إلى أن "دورهام كذب على العملاء الفيدراليين حين قال إنه ليس لديه عملاء، بينما كان في الواقع يعمل لصالح حملة كلينتون".
وقال دورهام إن حملة كلينتون دفعت من أجل "اختراق" مبنى "برج ترامب"، وشبكة الإنترنت في البيت الأبيض، بهدف ربط ترامب بروسيا.
المصدر: سكاي نيوز
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