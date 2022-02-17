بايدن: خطر اجتياح روسي لأوكرانيا "عال جدا"

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن قبل مغادرته البيت الأبيض لزيارة قصيرة لولاية أوهايو، من أن خطر اجتياح روسي لأوكرانيا "عال جدا".



وتكثف واشنطن من التحذيرات في هذا الشأن وتؤكد أن روسيا لا تسحب قواتها من الحدود الأوكرانية كما وعدت، بل تستمر على العكس في تعزيز انتشارها، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".