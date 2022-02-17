عربي-دولي

ما هي أكثر الدول تضررا في العالم بجائحة "كورونا"؟

Lebanon 24
17-02-2022 | 13:30
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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأميركية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 417 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 5.8 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 417.627.449، وإجمالي الوفيات 5.849.513.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ928.490 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 78.168.861.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ641.096 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 27.819.996.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات  509.872 وإجمالي إصابات 42.723.558.

وفي المرتبة الرابعة روسيا من حيث عدد الوفيات بـ335.521 وإجمالي إصابات 14.445.698. 

وفي المرتبة الخامسة المكسيك بإجمالي وفيات313.608 وإجمالي إصابات 5.321.744.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات208.622 وإجمالي إصابات 3.456.789.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات160.599 وإجمالي إصابات 18.575.733.

وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 151.962 وإجمالي إصابات 12.265.343.

وفي المرتبة التاسعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 145.622 وإجمالي إصابات 4.966.046.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا بإجمالي وفيات 137.586 وإجمالي إصابات 6.031.130.
المصدر: روسيا اليوم
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