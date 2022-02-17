عربي-دولي

وفاة وجرح 18 شخصا بانهيار بناء في إيران

Lebanon 24
17-02-2022 | 14:30
A-
A+
Doc-P-919628-637807151932820983.jpg
Doc-P-919628-637807151932820983.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قتل 9 أشخاص وجرح 9 آخرون جراء انهيار بناء سكني من 3 طوابق في العاصمة الإيرانية طهران.

وأعلن المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الإيرانية شاهين فتحي أن المبنى انهار مساء أمس في رباط كريم جنوب غرب محافظة طهران، بسبب تسرب الغاز وانفجار سخان المياه.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن فتحي أن خمسة فرق أرسلت إلى الموقع بينها 3 فرق إنقاذ وفريقان من كلاب الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر، وبالتعاون مع رجال الإطفاء والشرطة وقوات الإنقاذ والخدمات الأخرى لإغاثة الضحايا.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2022-02-17
16:50 | 2022-02-17
16:47 | 2022-02-17
16:40 | 2022-02-17
16:30 | 2022-02-17
16:20 | 2022-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website