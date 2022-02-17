"أسلحة نووية" تدخل على خط أزمة أوكرانيا.. بيلاروسيا "مستعدة"

أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو، حليف موسكو، الخميس، أن بلاده ستكون على استعداد لاستقبال "أسلحة نووية" في حال وجود خطر من قبل الغربيين، في ظل اشتداد الأزمة حول أوكرانيا.وقال لوكاشنكو: "إذا اقتضت الحاجة سننشر أسلحة نووية، لا بل أسلحة نووية فائقة، أسلحة واعدة، دفاعا عن أراضينا"، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام البيلاروسية.وأكد أن هذا قد يحصل إذا اتخذ "خصوم وأعداء" بيلاروسيا، حليفة روسيا في أزمتها مع الغرب بشأن أوكرانيا، "تدابير غبية".وأضاف: "إذا لم تكن هناك تهديدات من دول غير صديقة تجاه بيلاروسيا، لن تكون هناك حاجة إلى أسلحة نووية لمئة سنة".وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي العام 1991 تخلت بيلاروسيا على غرار جمهوريات سوفيتية أخرى عن الأسلحة النووية المنشورة على أراضيها ووافقت على إعادتها إلى روسيا.