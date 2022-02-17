أوكرانيا تستدعي السفير الإسرائيلي في كييف لـ"توبيخه".. ما السبب



وذكرت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم الخميس، أن الخارجية الأوكرانية استدعت السفير الإسرائيلي في بلادها، ميخال برودسكي، على خلفية طلب إسرائيل المساعدة من روسيا في إجلاء الدبلوماسيين والمواطنين الإسرائيليين من أوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تأخذ الأمر على محمل من الجد، خاصة وأن هناك ترجيحات تشير إلى احتمالية اندلاع حرب في أوكرانيا، كما أن كل المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم نفتالي بينيت، قد طالب بالإسراع في إجلاء الدبلوماسيين والمواطنين الإسرائيليين من أوكرانيا. أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، بأن أوكرانيا استعدت السفير الإسرائيلي في كييف، من أجل توبيخه.وذكرت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم الخميس، أن الخارجية الأوكرانية استدعت السفير الإسرائيلي في بلادها، ميخال برودسكي، على خلفية طلب إسرائيل المساعدة من روسيا في إجلاء الدبلوماسيين والمواطنين الإسرائيليين من أوكرانيا.وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تأخذ الأمر على محمل من الجد، خاصة وأن هناك ترجيحات تشير إلى احتمالية اندلاع حرب في أوكرانيا، كما أن كل المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم نفتالي بينيت، قد طالب بالإسراع في إجلاء الدبلوماسيين والمواطنين الإسرائيليين من أوكرانيا.



ولفتت القناة العبرية- على موقعها الإلكتروني- إلى أنه، حتى أمس، غادر حوالي 3000 إسرائيلي فقط أوكرانيا، في وقت تشير التقديرات إلى بقاء حوالي 10 آلاف إسرائيلي آخرين في البلاد.

ويدعي الغرب أن روسيا تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية بعد تعزيز وجودها العسكري على الحدود الأوكرانية منذ أشهر، ويقول إنها حشدت أكثر من 100 ألف جندي لذلك، وهي بيانات لم تؤكدها موسكو، والتي تنفي قطعا ادعاءات واشنطن وكييف بالاستعداد لغزو جارتها الغربية. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد وجهت، أمس الأربعاء، رسالة إلى نظيرتها الروسية لطلب المساعدة في إجلاء المواطنين والدبلوماسيين الإسرائيليين في حالة غزو أوكرانيا.ولفتت القناة العبرية- على موقعها الإلكتروني- إلى أنه، حتى أمس، غادر حوالي 3000 إسرائيلي فقط أوكرانيا، في وقت تشير التقديرات إلى بقاء حوالي 10 آلاف إسرائيلي آخرين في البلاد.ويدعي الغرب أن روسيا تتأهب لغزو الأراضي الأوكرانية بعد تعزيز وجودها العسكري على الحدود الأوكرانية منذ أشهر، ويقول إنها حشدت أكثر من 100 ألف جندي لذلك، وهي بيانات لم تؤكدها موسكو، والتي تنفي قطعا ادعاءات واشنطن وكييف بالاستعداد لغزو جارتها الغربية.